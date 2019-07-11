شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. فركش "ولاد رزق 2" بعد انتهاء طارق العريان من التصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المخرج طارق العريان، من تصوير المشاهد الأخيرة من فيلم "ولاد رزق 2 - عودة أسود الأرض" بعد فترة تصوير طويلة استغرقت عدة أشهر.

وكان صناع الجزء الثانى من الفيلم قد قرروا طرحه يوم 8 أغسطس المقبل، أى قبل عيد الأضحى بـ3 أيام، ويعمل المخرج طارق العريان خلال الفترة الحالية على تجهيز إعلان تشويقى جديد للفيلم من أجل طرحه ضمن عمليات الدعاية التى يعمل عليها صناع العمل، بعدما تم طرح برومو دعائى أول الشهر الماضى.

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تبدأ قصة الفيلم بعد مرور ثلاث سنوات من انتهاء أحداث الجزء الأول من "ولاد رزق"، حاول خلالها الأخوة الأربعة بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذي قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن حياة السرقة والجريمة، لكنّ حدثا واحدا يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك، ويدخلهم فى عوالم جديدة عليهم، ويضعهم فى مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين.

فيلم "ولاد رزق 2 – عودة أسود الأرض" يشارك فى بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوى وإياد نصار وباسم سمرة ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وشركة الطاهر ميديا برودكشن.