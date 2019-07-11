شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. نجوى كرم تصل قبرص استعدادًا لإحياء حفلها الغنائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت النجمة اللبنانية نجوى كرم، عصر اليوم الخميس، إلى قبرص استعدادًا لإحياء حفل غنائي فى أحد الفنادق الكبرى فى قبرص، والمقرر إقامته بعد غدٍ السبت، وتقدم خلاله باقة من أشهرر أغنياتها المتميزة بحضور عدد من الجاليات العربية.

يذكر أن نجوى كرم طرحت مؤخرًا كليب جديد يحمل اسم "ملعون أبو العشق"، والذي حقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة، الأغنية من كلمات عامرلاوند، ألحان وتوزيع على حسون، وقامت بتصويرها تحت إدارة المخرج وليد ناصيف.