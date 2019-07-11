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تعرف على النجوم الأعلى أجرا فى 2019 أبرزهم تايلور سويفت بـ185 مليون دولار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مجلة فوربس قائمة الـ100 شخصية الأعلى أجرًا فى العالم لعام 2019 وتصدرت القائمة النجمة العالمية تايلور سويفت بقيمة وصلت إلى 185 مليون دولار وإليكم أصحاب المراكز الـ 10 الأولى.

 

  • تايلور سويفت بقيمة 185 مليون دولار أمريكي وتبلغ من العمر 29 عامًا

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  • شقيقة كيم كاردشيان كايلي جينر بقيمة 170 مليون دولار أمريكي وتبلغ من العمر 21 عامًا

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  • المغنى كانى ويست بقيمة 150 مليون دولار أمريكى ويبلغ من العمر 42 عامًا

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  • لاعب كرة القدم ليونيل بقيمة 127 مليون دولار أمريكي ويبلغ من العمر 32 عامًا

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  • المغني إيد شيران بقيمة 110 مليون دولار أمريكي ويبلغ من العمر 28 عامًا

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  • لاعب كرة القدم بقيمة 105 ملايين دولار ويبلغ من العمر 27 عامًا

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  • فرقة The Eagles الموسيقية بقيمة 100 مليون دولار أمريكي
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  • دكتور فيل بقيمة 95 مليون دولار أمريكي ويبغ من العمر 68 عامًا
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  • الملاكم سول الفاريز بقيمة 94 مليون دولار أمريكي ويبلغ من العمر 28 عامًا
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