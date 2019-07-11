تعرف على النجوم الأعلى أجرا فى 2019 أبرزهم تايلور سويفت بـ185 مليون دولار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مجلة فوربس قائمة الـ100 شخصية الأعلى أجرًا فى العالم لعام 2019 وتصدرت القائمة النجمة العالمية تايلور سويفت بقيمة وصلت إلى 185 مليون دولار وإليكم أصحاب المراكز الـ 10 الأولى. تايلور سويفت بقيمة 185 مليون دولار أمريكي وتبلغ من العمر 29 عامًا شقيقة كيم كاردشيان كايلي جينر بقيمة 170 مليون دولار أمريكي وتبلغ من العمر 21 عامًا المغنى كانى ويست بقيمة 150 مليون دولار أمريكى ويبلغ من العمر 42 عامًا لاعب كرة القدم ليونيل ميسي بقيمة 127 مليون دولار أمريكي ويبلغ من العمر 32 عامًا المغني إيد شيران بقيمة 110 مليون دولار أمريكي ويبلغ من العمر 28 عامًا Advertisements لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو بقيمة 109 مليون دولار أمريكي ويبلغ من العمر 34 عامًا لاعب كرة القدم نيمار بقيمة 105 ملايين دولار ويبلغ من العمر 27 عامًا فرقة The Eagles الموسيقية بقيمة 100 مليون دولار أمريكي دكتور فيل بقيمة 95 مليون دولار أمريكي ويبغ من العمر 68 عامًا الملاكم سول الفاريز بقيمة 94 مليون دولار أمريكي ويبلغ من العمر 28 عامًا

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