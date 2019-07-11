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نفاد التذاكر البرونزية لحفل الموسيقار العالمى يانى فى الساحل الشمالى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيي النجم العالمي ياني حفلا موسيقيا جديدا في مصر يوم 26 يوليو المقبل، وذلك في الساحل الشمالي وذلك ضمن جولة ياني العالمية في عام 2019.

 

وتتراوح أسعار التذاكر بين البرونزية وسعرها 800 ونفدت بالفعل والفضية وسعرها 1200 جنيه و الذهبية وسعرها 2000 جنيه و البلاتينية وسعرها 2500 جنيه والـ vip  وسعرها 3500 جنيه.

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ويذكر أن ياني سبق وأن زار مصر وأحيا بها حفلات لاقت نجاحا وترحابا كبيرين كما زار المتحف المصري وتجول في شوارع القاهرة وأرسل رسالة سلام وطمأنينة عن مصر للعالم كله.

 

 

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