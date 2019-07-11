شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الصاوى ضيفا على "قصر السينما" الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستقبل "قصر السينما"، الأحد المقبل فى تمام الساعة السابعة مساء، الفنان خالد الصاوى، فى ندوة بعنوان "نجوم وندوة" يديرها الفنان تامر عبد المنعم رئيس قصر الثقافة، ويعقبها عرض فيلم «الأصليين» بطولة الصاوى وماجد الكدوانى ومنة شلبى ومحمد ممدوح، تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد .

وانتهى خالد الصاوى من تصوير عدة مشاهد أكشن ضمن أحداث فيلم "كل سنة وأنت طيب" مع النجم تامر حسنى، المقرر طرحه بدور العرض السينمائى خلال الفترة المقبلة، من إخراج سعيد الماروق، والمشهدان عبارة عن تعلق تامر والصاوى فى الهواء عن طريق "الوايرات" بسبب إحدى الحوادث مع مصمم الأكشن "اندرو" ، وذلك فى استديو النحاس بالهرم.

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يشار إلى أن قصر السينما تم افتتاحه يوم 27 يونيو الماضى، وذلك بعد التجديد والتطوير التى شهدها القصر فى العديد من قاعاته المختلفة، بعد أن تم إغلاقه عام 2016 بغرض تجديده.