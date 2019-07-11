شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة أمل بوشوشة توجه رسالة عبر سوبر كورة للمنتخب الجزائرى قبل لقاء كوت ديفوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة من خلال موقع "سوبر كورة" رسالة لمنتخب بلادها قبل مباراته المرتقبة اليوم، الخميس، أمام كوت ديفوار فى دور الثمانية من بطولة كأس الأمم الافريقية المقامة فى مصر. وقالت أمل للاعبى المنتخب: "انتم فرحتنا وأملنا وسبيلنا للنصر..انتم من تحملون رايتنا..انتم من تغنون نشيدنا وتردده بخر حناجرنا..انتم ابناء الجزائر..بالتوفيق ن شاء الله".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الفنانة أمل بوشوشة توجه رسالة عبر سوبر كورة للمنتخب الجزائرى قبل لقاء كوت ديفوار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.