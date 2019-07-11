شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء رحلة "أبو كبسولة" بالقاهرة.. والعرض يعود لمسرح بيرم التونسى بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود الفنان مصطفى أبو سريع، إلى الإسكندرية بمسرحيته "أبو كبسولة" إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية التابعة للبيت الفنى للمسرح، الأحد المقبل ولمدة 15 ليلة عرض، بعد انتهاء عروضها اليوم الخميس بالقاهرة.

تدور أحداث المسرحية فى إطار كوميدى اجتماعى حول مخترع كبسولة يستطيع الشخص عند تناولها أن يشبع تمامًا، وتتوالى الأحداث ويحمل لونًا من ألوان المسرح الكلاسيكى، الذى قدمه كبار نجوم الفن فى الثمانينيات والتسعينيات.

"أبوكبسولة" من بطولة مصطفى أبوسريع، حسن عبد الفتاح، علاء زينهم، نورين كريم، إسلام عبد الشفيع، أحمد السيد، وأبطال فرقة الإسكندرية، ألحان كريم عرفة، توزيع موسيقي أيمن التركي، أشعار مصطفى أبوسريع، ديكور وملابس وائل عبد الله، إضاءة إبراهيم الفرن، استعراضات محمد ميزو، من تأليف محمد الصواف، وإخراج محمد مرسى.