شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاده.. أحمد صلاح حسنى فى جلسة تصوير جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل الفنان أحمد صلاح حسنى، اليوم الخميس الموافق 11 يوليو بعيد ميلاده الـ40 وتلقى العديد من التهانى سواء من أصدقائه الفنانين أو من خارج الوسط الفنى عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلقة.

وكشف "حسنى" اليوم عن جلسة تصوير جديدة خضع لها مع المصور خالد فضة من أجل الظهور على غلاف أحد المجلات التى تصدر باللإنجليزية، وتزامن إصدار غلاف المجلة مع الاحتفال بعيد ميلاده.

يشار إلى أن أحمد صلاح حسنى تألق فى دراما رمضان الماضى بمسلسلى "حكايتى" مع ياسمين صبرى وإخراج أحمد سمير فرج، و"لآخر نفس" مع ياسمين عبد العزيز وإخراج حسام على، كما أنه يعرض له حاليًا فى السينمات فيلم "الممر" مع أحمد عز وإخراج شريف عرفة.



احمد صلاح حسنى



الفنان احمد صلاح حسنى



احمد صلاح حسنى



الفنان احمد صلاح حسنى

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احمد صلاح حسنى



الفنان احمد صلاح حسنى



احمد صلاح حسنى