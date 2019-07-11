فيديو| تعرف على رسالة إدوارد لرامز جلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر الفنان إدوارد، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، فيديو يجمعه بالفنان رامز جلال، وعلق إدورارد على الفيديو: "وحشتني يا صاحبي". ويشارك الفنان إدوارد في مسلسل "حواديت الشانزليزيه" بطولة إياد نصار، وداليا مصطفى، وإنجي المقدم، ومي سليم، وفريدة سيف النصر، إخراج د. مرقص عادل، وإنتاج تامر مرسي.

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