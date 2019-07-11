قبل مصطفى قمر ودوللي شاهين.. حوادث سير بالجملة لنجوم الفن مؤخرًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشرت الفنانة دوللي شاهين، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لسيارتها المتهشمة، جراء حادث تعرضت له، وكتبت دوللي: "الحمد لله.. قدر ولطف".

كما تعرض الفنان مصطفى قمر أمس لحادث بسيارته، وطمأن عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" جمهوره على حالته الصحية بعد الحادث، وكتب "يا جماعة أنا الحمد لله كويس وبخير، دي حادثة بسيطة وقدر الله ما شاء فعل، يلا خدت العين".

ونرصد لكم في السطور التالية أبرز الحوادث التي تعرض لها الفنانون أو ذويهم مؤخرًا..

نجل منى عبدالغني

نشرت الفنانة منى عبدالغني عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لابنها بعد نجاته من حادث سير تعرض له في 1 يونيو الماضي.

وكتبت منى: "يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ابني حبيبي ربنا نجاه من حادث مروع بسبب سواق مقطورة ماشي فى الطريق العكسي بعد الفجر، ربنا يحفظ أولادنا من كل سوء".

سمير صبري

تعرض الفنان سمير صبري لحادث بسيارته في شهر مايو الماضي، وطمأن الجمهور على حالته الصحية وقال في تصريحات خاصة لمصراوي:" الحمد لله ربنا سترها ونجانا أنا وكل اللي كانوا معايا من حادثة جامدة جدًا، نجلي وأحفادي كانوا برفقتي في السيارة والحمد لله كلنا بخير".

فتحي الخميسي

نُقل الموسيقار فتحي الخميسي للعلاج في قسم الحالات الحرجة بمستشفى المعادي العسكري، عقب تدخل وزيرة الثقافة، لمتابعة حالته، عقب الحادث الذي تعرض له شهر أبريل الماضي.

وأصيب الدكتور فتحي الخميسى، أستاذ علوم الموسيقى فى أكاديمية الفنون، فى حادث سيارة خلال عودته من الإسكندرية، عقب مشاركته فى احتفالية، أقامها أتيليه الإسكندرية عن سيد درويش.

تامر عبدالمنعم

تعرض الفنان تامر عبدالمنعم إلى حادث بدراجته البخارية في شهر أبريل الماضي، إذ اصطدم بسيارة في منطقة الجيزة.

ارتداء عبد المنعم للخوذة، حماه من الموت المحقق، ونُقل إلى المستشفى وتبين إصابته بخلع بالكتف وإنزلاق بالظهر وبعض السحجات والإصابات في أماكن متفرقة من الجسد.

ووقع الحادث بعد خروج "عبدالمنعم" من أحد المطاعم حيث كان يتناول العشاء مع صديقه الذي كان يسير بسيارته خلفه، وهو من تولى نقله سريعًا إلى المستشفى.

أحمد آدم

كان الفنان أحمد آدم من بين النجوم الذين تعرضوا لحادث سير مؤخرًا، كشف عنه من خلال حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، بعدما نشر عدة صور لسيارته التي تحطمت من الخلف، معلقًا "قدر الله وما شاء فعل وواقف في إشارة واللي حصل حصل يالا الحمد لله"، وأكد أنه لم يتعرض لأي إصابات .

أويس مخللاتي

نجا الفنان السوري أويس مخللاتي من الموت، بعدما تعرض لحادث سير في لبنان قبل أيام، كاد أن يودي بحياته.

ولحقت بسيارته أضرار جسيمة عقب اصطدامها بمحل تجاري، وخرج أويس سليمًا.

ربيع الجميل

تعرّض الفنان اللبناني ربيع الجميل لحادث سير خلال جولته في الأردن، ولم يخلف الحادث إصابات جسدية كبيرة له.

أحمد زاهر

تعرض الفنان أحمد زاهر لحادث سير أثناء استقلاله لسيارته.

ونشر زاهر صورة للسيارة، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" وعلق: "الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه، قدر الله وما شاء فعل".