هاني رمزي يعود للمسرح بعرض كوميدي استعراضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يستعد الفنان هاني رمزي للوقوف على خشبة المسرح من جديد، من خلال عرض كوميدي استعراضي، تأليف السيناريست حمدي يوسف، والذي سبق وتعاونا معًا في مسلسلي "عريس دليفري" و"ابن النظام".

وأكد حمدي يوسف في بيان صحفي عدم استقراره حتى الآن على اسم نهائي للعرض، مشيرًا إلى أنه سيضم عددًا من نجوم الكوميديا منهم الفنان الكبير أحمد بدير، بجانب عدد من نجوم الغناء، مضيفًا "جاري التعاقد مع شاعر غنائي وملحن لعمل الاستعراضات المناسبة لأحداث المسرحية".

وأوضح أنه يسعى جاهدًا من خلال هذا العمل لإعادة المسرح الكوميدي الاستعراضي إلى أزهى عصوره، وأنه سيعلن قريبًا عن تفاصيل أخرى.