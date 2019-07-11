21 يوليو.. خالد الصاوي في ضيافة "قصر السينما"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يحل الفنان خالد الصاوي ضيفًا على قصر السينما في السابعة مساء الأحد الموافق 21 يوليو الجاري، وذلك من خلال فعالية "نجم وندوة" التي تعود للقصر مرة أخرى بعد توقف أكثر من ٨ سنوات .

يدير الندوة الفنان تامر عبدالمنعم رئيس القصر، ويعقبها عرض فيلم "الأصليين" الذي تم إنتاجه عام 2017، وشارك في بطولته الفنان خالد الصاوي، مع الفنان ماجد الكدواني والفنانة منة شلبي والفنان محمد ممدوح، والفيلم تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد .

يُذكر أن قصر السينما يعرض في السابعة مساء اليوم "الخميس" فيلم عن الراحل محمد فوزي، من إخراج حسين بكر، وعقب العرض تُقام ندوة مع المخرج يديرها تامر عبدالمنعم، وذلك بحضور عدد كبير من الفنانين والمخرجين.

يُشار إلى أن قصر السينما تم افتتاحه يوم 27 يونيو الماضي، بحضور وزيرة الثقافة، وذلك بعد عمليات التجديد والتطوير التي شهدها القصر في العديد من قاعاته المختلفة، بعد أن تم إغلاقه عام 2016 بغرض تجديده .