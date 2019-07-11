"منصة الجونة السينمائي" تتلقي أفلام ما بعد الإنتاج حتى 17 يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن مهرجان الجونة السينمائي، عن مد فترة تلقي منصة الجونة في دورته الثالثة، المقرر إقامتها سبتمبر المُقبل، لطلبات أفلام مرحلة ما بعد الإنتاج، حتى منتصف ليل 17 يوليو الجاري.

منصة الجونة السينمائية، هي فعالية موجهة لصناعة السينما، بغرض دعم، وتمكين صناع الأفلام العرب، وتوفير الدعم الفني والمالي اللازم لهم.

Advertisements

تقدم منصة الجونة السينمائية، برنامجين للسينمائيين الراغبين في المشاركة والتعلم، وهما: منطلق الجونة السينمائي، وجسر الجونة السينمائي.

منطلق الجونة السينمائي، هو مختبر لتطوير مشاريع الأفلام، والإنتاج المشترك، يهدف إلى تمكين صناع الأفلام العرب من منتجين ومخرجين يعملون على مشاريع سينمائية في مرحلة التطوير، أو أفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج، عن طريق توفير الدعم الإبداعي، والمالي اللازم لهم.

تُفحص الطلبات المُقدمة، بواسطة لجنة سينمائية متخصصة، مُعينة من قِبل مهرجان الجونة السينمائي، ويتم اختيار الأفلام المقبولة بناء على مضمونها، ورؤيتها الفنية، وإمكانية تنفيذها ماليًا.