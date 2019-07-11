صوتهما متشابه.. شاروخان ونجله في النسخة الهندية من "The Lion King"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان شاروخان، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام" برومو جديد للنسخة الهندية من الفيلم الشهير "The Lion King".

وتعاقدت شركة ديزني مع نجم بوليود، شاروخان، لتسجيل شريط الصوت الهندي لفيلم الكارتون الشهير "الأسد الملك"، حيث سيسجل شاروخان المقاطع الصوتية لشخصية "موفاسا" الأسد والد "سيمبا" بطل الفيلم، كما يشارك "أريان خان"، نجل "شاروخان"، في نفس الفيلم بشخصية "سيمبا" نجل "موفاسا".

ولاحظ متابعي شاروخان تشابه صوته مع صوت نجله آريان.

يُذكر أن فيلم "الأسد الملك" إنتاج شركة ديزني وحقق نجاحًا كبيرًا خلال السنوات الماضية أدت إلى دبلجته لعدة لغات.