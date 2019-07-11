بالصور| افتتاح "أوبرا بنت عربي" بحضور سميحة أيوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

افتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، مساء أمس الأربعاء عرض "أوبرا بنت عربي"، تقديم فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة، على مسرح السلام في القصر العيني.

واستقبلت الفرقة جمهورها بالحيوانات الحية وعناصر الابهار البصري المختلفة، بحضور الفنان أشرف طلبة مدير فرقة المسرح الحديث، الفنان سامح مجاهد مدير فرقة مسرح الغد، المخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الشباب، الفنانة وفاء الحكيم مدير فرقة مسرح الشمس لدمج ذري الاحتياجات الخاصة، "سيدة المسرح العربي" الفنانة سميحة أيوب، وعدد من الفنانين والنقاد وسط حضور جماهيري وإعلامي كبير.

"أوبرا بنت عربي" من بطولة علاء قوقة، ماهر محمود، نهاد عبدالفتاح، محمد السعداوي، هاني عبدالحي، ياسمين فرج، شريف غانم، عمر فرحان، آداء صوتي للراوي الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، بمشاركة العديد من الشباب والراقصين المتخصصين فى فنون "الهيب هوب" وأبناء فرقة مسرح الشمس وأبطال مصر من ذوي القدرات ونجوم السيرك القومي، دراما شعرية إهداء سامح مجاهد، ألحان أحمد الناصر، ديكور رامه فاروق، أزياء أميرة صابر، مكياج أماني حافظ، العرض من تأليف ياسمين فرج، إخراج هشام علي.