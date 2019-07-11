"مالمو السينمائي" يختار "تونس" ضيف شرف دورته التاسعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

اختار مهرجان مالمو للسينما العربية، دولة تونس لتكون ضيف شرف الدورة التاسعة التي من المقرر إقامتها في مدينة مالمو السويدية في الفترة من 4 إلى 8 أكتوبر المُقبل، وسيشهد البرنامج عرض مجموعة من الأنشطة السينمائية والثقافية المتنوعة التي تلقي الضوء على تاريخ السينما التونسية وحاضرها ومستقبلها.

برنامج ضيف الشرف يُقام بالتعاون بين مهرجان مالمو للسينما العربية والمركز الوطني التونسي للسينما والصورة؛ إذ قام الطرفان بتوقيع بروتوكول تعاون يتضمن مختلف الفعاليات التونسية التي سيحتضنها المهرجان، ومنها: مشاركة خمسة أفلام تونسية طويلة وأربعة أفلام قصيرة في مختلف أقسام المهرجان، من بينها فيلم الافتتاح، إقامة معرض ملصقات كلاسيكية تروي تاريخ السينما التونسية.

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ومن المقرر أن يتم تنظيم ندوة موسعة بعنوان "السينما التونسية بين الماضي والحاضر"، وندوة حول نشاط المركز الوطني للسينما والصورة للمشاركين في سوق وملتقى مهرجان مالمو، بالإضافة لحضور عدد بارز من السينمائيين والإعلاميين التونسيين للمشاركة ضمن أنشطة المهرجان وتقديم السينما التونسية لجمهور مدينة مالمو.

مؤسس ورئيس مهرجان مالمو، المخرج محمد قبلاوي، تحدث عن اختيار تونس كضيف شرف وقال: "المتابع للسينما العربية المعاصرة بإمكانه أن يميز الطفرة التي تشهدها السينما التونسية التي صارت حاضرة في كافة المحافل العالمية، فبات الثراء والتنوع والجودة سمات صناعة الفيلم التونسي. لذلك فالاحتفاء بهذه السينما الواعدة كان اختيارًا منطقيًا لمهرجان مالمو الذي يسعى منذ تأسيسه لإلقاء الضوء على كل ما هو مميز في السينما العربية".

من جانبها أبدت شيراز العتيري، مدير المركز الوطني التونسي للسينما والصورة، عن سعادة المركز بالتكريم قائلة: "نفخر باختيار مهرجان مالمو السينما التونسية لتكون ضيف شرف الدورة المقبلة. اختيار يعكس الحراك الإيجابي المستمر في السينما التونسية كمًا وكيفًا. وسيقدم المركز الوطني للسينما والصورة كافة التسهيلات الممكنة ليكون الحضور التونسي في مالمو على قدر تميز سينما بلادنا".