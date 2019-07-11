أوس أوس على متن مركب في البحر خلال الإجازة الصيفية

نشر الفنان محمد أسامة الشهير بـ أوس أوس، صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".
ظهر أوس أوس على ظهر مركب داخل البحر، أثناء أجازته الصيفية التي يقضيها
وكانت آخر أعمال أوس أوس، الفنية هو مشاركته بشخصية (حورس) خلال أحداث مسلسل "هوجان" للفنان محمد إمام، الذي تم عرضه
"هوجان" من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى، بطولة محمد إمام، وكريم محمود عبدالعزيز، وعبير صبرى، وصلاح عبدالله، ورياض الخولى، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد.
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