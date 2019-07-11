صيف فنّي ساخن لسوبر ستار العرب ديانا كرزون

بعد النجاح الكبير الذي حققته سوبر ستار العرب ديانا كرزون في مهرجان

موازين ، اعلنت ادارة مهرجان الفحيص عن مشاركة كرزون لتكون احد نجوم المهرجان بتاريخ 15/8/2019 ، ويتميز مهرجان الفحيص بكونه مهرجان العائلة ، لتستعد ما بعد هذا الاعلان لموسم فني ساخن اذ ستكون نجمة حفل اختتام فعاليات مهرجان صيف عمان بتاريخ 14/7/2019 ويعتبر هذا المهرجان من المهرجانات المهمة في الاردن لكونه يتيح الفرصة لكافة الاردنيين والعرب لحضور تلك الحفلات بشكل مجاني ويشرف على هذا المهرجان امانة عمان الكبرى .

كما ستشارك سوبر ستار العرب ديانا كرزون في مهرجان

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جرش للثقافة والفنون في نسخته الرابعة والثلاثين بتاريخ 25/7 / 2019 لتلقي جمهورها الاردني والعربي على اعرق المسارح العربية في مدينة جرش الاثرية " المسرح الجنوبي " في ليلة من اهم ليالي مهرجان جرش .

كما ينتظرها العديد من الحفلات التي ستقيمها بعد الانتهاء من مشاركتها بتلك المهرجانات في المانيا بالإضافة الى جولة فنية في اوربا تحيي خلال عدد من الحفلات للجاليات العربية في المهجر.