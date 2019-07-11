صيف فنّي ساخن لسوبر ستار العرب ديانا كرزون

بعد النجاح الكبير الذي حققته سوبر ستار العرب ديانا كرزون في مهرجان
كما ستشارك سوبر ستار العرب ديانا كرزون في مهرجان
كما ينتظرها العديد من الحفلات التي ستقيمها بعد الانتهاء من مشاركتها بتلك المهرجانات في المانيا بالإضافة الى جولة فنية في اوربا تحيي خلال عدد من الحفلات للجاليات العربية في المهجر.
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