هاني رمزي وحمدي يوسف يلتقيان في مسرحية جديدة

أكد السيناريست حمدي يوسف أنه بصدد التحضير لمسرحية جديدة من تأليفه، ويعود من خلالها للتعاون مع النجم هاني رمزي الذي قدم له من قبل مسلسلي "عريس ديلفري" و"ابن النظام"، مشيرًا إلى أن المسرحية تدور في

إطار كوميدي استعراضي ولم يستقر بعد على الاسم النهائي لها.

وأضاف يوسف في تصريحات صحفية، أن العمل سوف يضم نخبة من نجوم الكوميديا منهم الفنان الكبير أحمد

بدير، بجانب بعض نجوم الغناء، مؤكدا أنه جاري التعاقد مع شاعر غنائي وملحن لعمل الاستعراضات المناسبة لأحداث المسرحية.

وأوضح أنه يسعى جاهدًا من خلال هذا العمل إعادة المسرح الكوميدي الاستعراضي إلى أزهى عصوره، وأنه سيعلن قريبًا عن تفاصيل اخرى خاصة بالعمل الذي يأمل أن ينال إعجاب الجمهور.