5 مواقف أثارت الجدل حول أحمد إبراهيم وزوجته أنغام.. فارق العمر الأبرز

حالة كبيرة من الجدل أثارها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم حوله، بعد ظهوره الأخير مع زوجته الفنانة أنغام في حفلها الغنائي التي أحيته ليلة أمس الأربعاء في السعودية، إذ حرص طوال الحفل على الإمساك بيد أنغام أمام عدسات التصوير، وإبراز حبه لها.

ولم تكن هذه هي الحالة الوحيدة التي أثارت الجدل حول أحمد إبراهيم وأنغام، ونرصد فيما يلي

أبرز 5 مواقف مثيرة للجدل.

- يصغر الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، زوجته أنغام بـ11 عاما حيث يبلغ من العمر 36 عامًا، بينما تبلغ هي من العمر 47 عامًا.

- أحمد إبراهيم متزوج قبل أنغام، من ياسمين عيسى التي توترت علاقته بها بعد الزواج من الثانية.

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- أحدثت ياسمين عيسى (زوجة أحمد إبراهيم الأولى) حالة من الجدل في عيد ميلادها قبل 3 أشهر، بعدما تردد حول إهدائها أغنية أشوف فيك يوم له، لكنها نفت ذلك.

- تسبب زواج أحمد إبراهيم من أنغام في حدوث أزمة بين الأخيرة وأصالة، نظرًا لصلة النسب بين (أصالة وأحمد) فالزوجة الأولى للأخير هي ياسمين ابنة شقيقة طارق العريان زوج أنغام.

- أحمد إبراهيم يتصف بالعصبية، وهي الصفة التي تحبها أنغام فيه، حسب تصريحها في أحد البرامج الخليجية.