محمد رمضان بالكاجول في أحدث فوتوسيشن له

نشر الفنان محمد رمضان صورة جديدة له عبر حسابه الشخصى بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر محمد رمضان في الصورة بالكاجول مرتديًا نظارة شمس لاقت إعجاب متابعيه.

ومن المعروف أن محمد رمضان انتهى من تصوير كليب "أنساي" الذي يجمعه بالفنان سعد لمجرد

ومن المتوقع أن يحقق نجاحا كبيرا.

يذكر أن محمد رمضان طرح مؤخرًا كليب أغنية بابا وتخطت حاجز الـ 16 مليون مشاهدة، منذ أن تم طرحها يوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو، على

طريقة الفيديو كليب، عبر القناة الرسمية لشركة روتانا المنتجة له، بإجمالي 16.5 مليون مشاهدة حتى الآن.

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أغنية "بابا" من كلمات: خالد بدران، ألحان وتوزيع: رامي المصري، مدير تصوير: أحمد عبد القادر، إخراج: أحمد عبدالواحد، إنتاج: روتانا.

ويعد كليب "بابا" أول أعمال محمد رمضان مع شركة روتانا، بعد تعاقده معها لمدة 3 سنوات.