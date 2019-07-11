على الانستجرام.. إطلالة روجينا تثير إعجاب متابعيها

فاجأت الفنانة روجينا متابعيها بصورة تظهر فيها بإطلالة جذابة خلال جلسة تصوير لها بعدسة أحمد عاشور ، ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات " ، ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". يذكر أن الفنانة روجينا قد شاركت في مسلسل"بدل الحدوتة تلاتة" كضيف شرف وظهرت فيه بدور غادة وكان المسلسل من إخراج خالج الحلفاوي.

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