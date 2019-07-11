شاهد.. جو أشقر يرتبك بعد قبلة من زوجته على السجادة الحمراء

أحدث الفنان اللبناني جو أشقر حالة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد حضوره احدى الفعاليات الفنية في لبنان بمصاحبة زوجته الفنانة غريس أيانيان، بعدما فاجأته الأخيرة بقبلة على السجادة الحمراء أمام عدسات المصورين.

وقبل ثوان من لقاء جو أشقر مع الموقع الخليجي فوشيا، فاجأته زوجته غريس أيانيان بقبلة رومانسية أمام الكاميرا، ليتغلب عليه الارتباك على الفور بعدها ولم يستطع تجميع كلماته أمام الميكروفون.

يذكر أن أحدث أعمال جو أشقر الفنية في مصر كانت أغنيته "ليلتك فل" باللهجة المصرية، التي طرحها على يوتيوب، في مارس 2018.

الأغنية كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى وتوزيع أسامة عبد الهادى، وتم تصويرها فيديو كليب في عدة مناطق متفرقة بالقاهرة مع المخرج ياسر سامى.

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