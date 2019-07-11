فيديو اعتذار لاعبي المنتخب المصري يثير الجدل

رنا صلاح الدين - القاهرة - هاني جميعي

سيطلاة حالة من السخط والغضب على الشارع الكروي المصري، بعد تسريب فيديو لعدد من لاعبي منتخب مصر، يعتذرون من خلاله عن خروجهم من دور الـ 16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

حالة السخط والاحتقان بين جماهير الكرة المصرية، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، جاءت بعد بث الفيديو، الذي ظهر من خلاله محمود تريزيجيه وأحمد المحمدي وطارق حامد وأحمد كوكا ومحمود علاء ومحمود دونجا، يعتذرون بطريقة فكاهية على طريقة أغاني “الراب”، ولم يلق أي ردود إيجابية بل زاد حدة الاحتقان.

الفيديو جاء على شكل أغنية تقول كلماتها: “بصوا.. إحنا ممكن نديكوا حجج السنين.. وممكن نقول الحكام.. وانتوا عارفين.. بس أسلم حاجة نعتذر.. آسفين”، الأمر الذي جدد حالة الغضب داخل الشارع المصري تجاه اللاعبين، واعتبره البعض استهتارا بمشاعرهم، ولم يراعي الحالة العامة لخروج الفراعنة المهين من البطولة المقامة في مصر.

عدد من الجمهور المصري ذهب إلى ان الفيديو كان قد تم تصويره قبل الخسارة امام منتخب جنوب أفريقيا ثم الخروج من البطولة، مؤكدين أنه لو ذلك صحيحا فستكون كارثة لأن اللاعبين بذلك لا يدركون أي مسئولية.

البعض رأي أن الاعتذار عبر إعلان تجاري تابع لإحدى شركات المشروبات الغازية أمر غير صادق، كما لا يظهر الفيديو حزن اللاعبين.

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عدد من المغردين عبر “تويتر” قارنوا الموقف بمشاهد أخرى للاعبي منتخبات خرجت من البطولة، أبرزهم مبارك واكاسو لاعب منتخب غانا، الذي انهار بالبكاء في المؤتمر الصحفي، على الرغم من حصوله على جائزة أفضل لاعب في المباراة التي ابتسمت في نهايتها للمنتخب التونسي.

فيما قال آخرون: إن الحملة الإعلانية مدفوعة الأجر، وإعلان الاعتذار جزء منها، وأشار إلى الديكور المتطابق في النسخ الثلاثة من الإعلان،

لاعب منتخب مصر سابقا، أحمد حسن، سخر من لاعبي منتخب “الفراعنة” بسبب تصوير الإعلان.. وقال في “تغريدة” عبر حسابه الشخصي على “تويتر”: “بعد مشاهدتي لإعلان الاعتذار حابب أشكر كرييتف الإعلان أو صاحب الفكرة لأنه طلع عنده رؤية أكثر من أجيري وجهازه واتحاد الكرة”.

وائل جمعة قال هو الآخر عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”: “قمه الفشل أن تحضر لفشل قبل بداية عملك.. عن لاعبي المنتخب الذين لا يستحقون قميص بلدنا الغالي”.

من جانبها فقد أصدرت أصدرت شركة المشروبات الغازية المنتجة للإعلان بيانا قالت فيه: إن نسخة الإعلان التي نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، تم تحريفها وتسريبها.. وإن الشركة تحقق حاليا مع الأطراف المعنية للوصول إلى أسباب تداول هذه النسخة “المُحرفة” على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت أنها شكلت لجنة قانونية للتحقيق فيما حدث لمعرفة كيف تم نشر هذه النسخة غير الرسمية من الإعلان، وتحريف رسالتها الأساسية الإيجابية التي كانت “الكورة لسه في ملعبنا” كدعم للاعبي المنتخب وتحفيز الجماهير المصرية في حالة الأداء غير الموفق في الأدوار الأولى فقط من البطولة.