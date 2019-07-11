كانجانا رانوت تثير غضب الصحافة الهندية

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

أثارت النجمة الهندية كانجانا رانوت Kangana Ranaut ضجة عندما دخلت في جدال يوم 7 يوليو 2019 مع صحفي في مؤتمر إعلامي لإطلاق أغنية من فيلمها الجديد Judgementall Hai Kya.

إلى جانب كانجانا، حضرت المنتجة اكتا كابور وبطل العمل راجكومار راو، وكان وفد الصحفيين قد طلب اعتذارًا من ممثلة “الملكة” يوم الاثنين وخطط أيضًا لمقاطعة العروض الترويجية للفيلم إذا ما رفضت كانجانا تقديم اعتذار علني ورسمي.

تحول الخلاف اللفظي بسرعة إلى جدال ساخن، انضم اليه عشرات الصحفيين الآخرين الذين يدعمون زميلهم الذي تعرض للإساءة، وعلى إثر ذلك أصدرت نقابة الصحفيين في الهند قرارًا بالمقاطعة الاعلامية وحضور أي فاعليات للممثلة، في جميع المنصات الإعلامية بحسب ما ذكرته صحيفة pinkvilla.

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اضطرت ايكتا كابور على إثر تأزم الوضع، لأصدار بيانًا رسميًا، تعلن فيه اعتذارها شخصيا عن أي اساءة بدرت من فريق العمل، وأعربت عن أسفها لتفاقم الأحداث بسرعة بين رانوت وأحد الإعلاميين

تقول: “نود تقديم الاعتذار والتعبير عن الأسف على هذا الحادث غير المرغوب فيه، ونود أن نؤكد أن نيتنا لم تكن عدم الاحترام أو أضرت بمشاعر أي شخص، ففيلم JudgeMentall Hai Kya يصدر في 26 يوليو، ونحث وسائل الإعلام على ألا تدع هذا الحادث يعيق مجهود الفريق الذي اجتهد في صنعه”.