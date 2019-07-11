سلمان خان يرقص على أغنية Urvashi.. فيديو

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

يتمتع نجم “بهارات” سلمان خان بحضور رائع على وسائل التواصل الاجتماعي، عبر مشاركة معجبيه وجمهوره بأحدث مقاطع الفيديو الخاصة به.

وبعد تحقيق “بهارات” نجاح كبير في شباك التذاكر، بطولة سلمان خان، كاترينا كايف، سونيل غروفر وديشا باتاني، حاليًا، يستعد سلمان لفيلمه المرتقب Dabangg 3.

لذا، قام سلمان خان مؤخرًا بمشاركة مقطع فيديو على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram، حيث شوهد وهو يرقص مع مخرج Dabangg 3 برابوديفا Prabhudeva.

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في الفيديو، شاهدنا سلمان خان يتقاسم مساحة الشاشة ويرقص مع برابهوديفا والممثل الكندي كيشا سوديب ومنتج الأفلام ساجد ناديوالا على أغنية اورفاشي، حيث من المتوقع أن يظهر كيشا سوديب Kichcha Sudeep مع سلمان خان في Dabangg 3.

فيلم Dabangg 3 من إخراج برابوديفا Prabhudeva ويضم النجمة الجميلة سوناكشي سينها Sonakshi Sinha والممثل سونو سود Sonu Sood وبارمود خانا Pramod Khanna، ومن المقرر أن يصل الفيلم إلى شاشات العرض في 20 ديسمبر 2019، إلى جانب Dabangg 3، لدى سلمان خان مشروع كبير آخر بعنوان “ان شاء الله” مع عليا بهات، ومن المقرر أن يصدر الفيلم في العيد العام المقبل.