أكشاي كومار نجم بوليوود الوحيد في قائمة «فوربس» للأعلى أجرا

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

نجم بوليوود أكشاي كومار هو الهندي الوحيد الذي يجد مكانًا في قائمة فوربس لأفضل الممثلين في العالم من حيث الأجور، من بين 99 شخصية عالمية أخرى.

حصل أكشاي على المرتبة 33 بأرباح بقيمة 65 مليون دولار، وقد تجاوز شخصيات عالمية شهيرة مثل ريهانا، جاكي شان، سكارليت جوهانسون، كريس إيفانز وكاتي بيري.

وفقًا لفوربس، يجني ممثل “Kesari” ما لا يقل عن 5 ملايين دولار وما يصل إلى 10 ملايين دولار لكل فيلم، كما أنه جمع الملايين من الترويج لحوالي 20 علامة تجارية، بما في ذلك تاتا وهاربيك.

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بعد نجاح “Kesari”، يعمل أكشاي على الانتهاء من فيلم “Mission Mangal” الذي يعُرض على الشاشات مع احتفالات يوم الاستقلال 15 أغسطس 2019، إلى جانب “Housefull 4” و“Good News” في وقت لاحق من هذا العام.

في عام 2020، سيعرض للممثل البالغ من العمر 51 عامًا فيلم الأكشن الجديد “Laxmmi Bomb” وكذلك الدراما الشرطيّة “Sooryavanshi”، كما سيظهر لأول مرة في الفضاء الرقمي من خلال سلسلة أمازون برايم الأصلية، بعنوان “النهاية”.

في تغريدة، كشف أكشاي أن سبب تقديمه فيلم “Mission Mangal”، “خاصة لابنتي وللأطفال في سنها لتعريفهم بالقصة الحقيقية المذهلة لـ مهمة الهند إلى المريخ”. وأعرب عن أمله في أن الفيلم “سوف يكون ملهمًا بقدر ما سوف يكون ترفيهي”.