مغني مهرجانات يضع بدرية طلبة في مأزق

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجهت نقابة المهن الموسيقية، تحذيرًا للفنانة المصرية بدرية طلبة، بعد إعلانها مشاركة مغني المهرجانات حمو بيكا، في مسرحيتها الجديدة «ريا وسكينة من تاني».

وقال طارق مرتضى المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية، في تصريحات صحفية: «المطرب الشعبي رسب في اختبارات النقابة».

وأضاف: «حمو بيكا موقفه غير قانوني حال مشاركته في هذه المسرحية، إذ أنَّه لم يحصل على تصريح بالغناء»، موضحًا أنه اشترك في اختبارات النقابة منذ فترة لكنه رسب فيها، مُحذرًا من مشاركته في “ريا وسكينة من تاني”.

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وكانت بدرية طلبة، قد كشفت ان حمو بيكا، سوف يقدم أكثر من أغنية شعبية خلال المسرحية، وأضافت أن امتلاك حمو بيكا لجماهيرية ضخمة كان سبب ترشيحه لهذه المسرحية.

يذكر أن مسرحية “ريا وسكينة من تاني”، تقوم ببطولتها إلى جانب بدرية طلبة، الفنانة انتصار، ومن المقرر عرضها ثاني أيام عيد الأضحى في الإسكندرية، وبعدها يتم عرضها في القاهرة وبعض الدول العربية.

من ناحية اخرى أحيا حمو بيكا حفلًا غنائيًا مؤخرًا على إحدى شواطئ مارينا بالساحل الشمالي، وسط حضور عدد من جمهوره.