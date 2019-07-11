الفنانة السورية غادة بشور تكشف عن معاناتها بعدما احترفت الرقص الشرقي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة السورية غادة بشور، المعاناة التي عاشتها مع عائلتها بعد رفضهم امتهانها الرقص الشرقي.

وقالت في حورا إذاعي لها: «بدأت مشواري الفني من فرقة أمية للرقص الشعبي ثم انتقلت للتلفزيون، امتهنت بعدها الرقص الشرقي في الأماكن العائلية المحترمة مثل كازينو القصر وكازينو دمشق الدولي».

وأضافت: «في بادئ الأمر رفض أهلي الفكرة حتى أنني تعرضت للضرب إلا أنهم خضعوا للأمر الواقع نتيجة إصراري، خاصة وأنني لم أكن مبتذلة وكان لباسي محتشمًا على عكس لباس الراقصات الحالي» .

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وكانت غادة بشور، قد ردت مؤخرًا على الأخبار التي نشرت حول خضوعا لعمليات تجميل قائلة: «لم أغير في شكلي شيئًا، ولم أجر أي عملية تجميل في وجهي، وكل ما يقال عن ذلك عار عن الصحة.

وأكدت أنها عندما تجري أي عملية ستتحدث عن ذلك بكل جرأة وصراحة، لأنها اعتادت على ذلك في تفاصيل حياتها، خاصة وأنها لا تخجل من أي تصرف تقوم فيه وتكون مقتنعة من أدائه.

وكان أخر أعمال غادة بشور، مسلسل «فرصة أخيرة»، كما تستعد للمشاركة في بطولة مسلسل «رائحة الروح».