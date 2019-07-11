النجمة التركية سيدا غوفين تقع ضحية لمقلب مزعج من زوجها في شهر العسل.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - آية عبد العزيز

سافرت الفنانة التركية سيدا غوفين إلى أحد المنتعجات الساحلية لقضاء شهر العسل مع عريسها، رجل الأعمال علي جوزيل.

سيدا كانت حريصة على مشاركة متابعيها بصور من أجواء شهر العسل، حيث نشرت أكثر من صورة لها على البحر، معربة عن شدة سعادتها واستمتاعها، إلا أن زوجها افسد قسط راحة لسيدا، استسلمت فيه الفنانة للنوم في الهواء الطلق.

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الفنانة الشهيرة بـ«مرام» نشرت مقطع فيديو طريف لمقلب تعرضت له على يد زوجها خلال نومها، حيث فاجأها زوجها بسكب كوب ماء مثلج على وجهها، لتنهض الفنانة الشابة منزعجة وسط ضحكات زوجها.

يُذكر أن سيدا غوفين احتفلت بزفافها على علي جوزيل يونيو الماضي، وهو الزوج الثاني في حياة الفنانة الشابة، التي سبق وتزوجت من المغني التركي كريم جيم، حيث حصلت على طلاقها منه 2015 بعد عام واحد على زواجهما، على الرغم من قصة الحب القوية التي جمعتهما قبل الزواج.

من ناحية أخرى، شاركت سيدا غوفين مؤخراً في مسلسل جديد بعنوان «اسمها زهراء»، إلا أنها حققت شهيرة كبيرة في العالم العربي بعد مشاركتها في مسلسل «فاطمة» للنجمين بيرين سآت، وأنجين أكيوريك، حيث جسدت فيه شخصية فتاة تُدعى «مرام»، كما شاركت في بطولة مسلسل «ليث ونورا» أمام النجمين كيفانج تاتليتوجوفرح زينب عبدالله.