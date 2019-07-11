بالفيديو- “غلّي” مفاجأة فادي حرب.. حياة وطاقة إيجابية

ارتأى الفنان فادي حرب ان يعتمد طريقة اصدار اغنياته واحدة تلو الاخرى، كما هو سائد اليوم وما يعتمده اغلب النجوم، حيث كشف في الساعات الماضية عن اغنيته الجديدة “غلّي” التي طرحها عبر صفحته الرسمية على موقع يوتيوب.

أغنية “غلّي” تعاون فيها مع الشاعر محمد درويش، الملحن رامي شلهوب والموزع عمر صباغ، حيث قدّم “حرب” فيها نمطاً غنائياً مختلفاً، بتوزيع عصريّ لأغنية سالسا تنبض بجوها حياة وطاقة إيجابية.

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الأغنية مصوّرة على شكل “ليريك فيديو” حملت توقيع المخرج شهاب شهاب، وكان صورها فادي في بيروت قبل أسابيع، ومنذ اللحظات الأولى لإصدارها، بدأت الأغنية تلاقي رواجاً مميزاً عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وتلقى اهتمام المتابعين.

نذكر ان “حرب” كان قد أطلق أغنية منفردة مطلع العام الجاري بعنوان “بتحدّى” كلمات جاد الخوري، ألحان نيس وتوزيع عمر صباغ. وصورها على طريقة الفيديو كليب مع المخرج المتميّز إيلي السمعان وحققت الأغنية نجاحاً ملفتاً.