لطيفة تكشف حقيقة زواجها السري من كاظم الساهر

حلت الفنانة التونسية لطيفة ضيفة على أحد البرامج الخليجية، للإجابة على العديد من التساؤلات الخاصة بحياتها الفنية، والشخصية والعاطفية أيضًا.

وخلال الحلقة، قام المذيع بمفاجأة لطيفة بسؤال حول حقيقة حبها للفنان العراقي كاظم الساهر، لتجيب قائلة إنها أحبته كفنان، ولكن لم تحبه كرجل، لافتة إلى أنه خلال انتشار الشائعات حول علاقتها مع «كاظم» كانت متزوجة في تلك الفترة.

يأتي ذلك بعد العديد من الشائعات التي لاحقت لطيفة حول زواجها السرية من كاظم الساهر، والتي كانت تتردد بين الحين والآخر على الرغم من تكذيبها في كل مرة.

ولم تكن هذه هي شائعة الزواج الوحيدة التي لاحقت لطيفة، حيث أنه سيطرت حالة من الغضب عليها في شهر يونيو الماضي، بعد خروج شائعات تزعم زواجها من الممثل أحمد وفيق، حيث حرصت على الرد على هذه الشائعة من خلال برنامج الراديو بيضحك على إذاعة نجوم إف إم، قائلة: «أنا مصدومة، ومش فاهمة جابوا الكلام ده منين.. أولًا أحمد وفيق ده أخويا، ثانيًا هو متجوز واحدة تونسية وعايش في فرنسا، وعنده ولاده ربنا يخليهم».

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وأضافت: "أنا عايزة أقول لكل اللي قاعدين يكتبوا ويألفوا براحة شوية.. أنا لو اتجوزت هقول قدام الكل إني اتجوزت.. يعني اشمعنى أحمد وفيق اللي اتجوزته.. هو شخص محترم ومن أحسن الفنانين الّلي اتعاملت معاهم".

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