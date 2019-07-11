شكرا لقرائتكم خبر عن آخر كلام.. "الفيل الأزرق 2" بدور العرض السينمائى يوم 25 يوليو الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت شركة "سينرجى فيلمز" على 25 يوليو من الشهر الجارى، لطرح فيلم "الفيل الأزرق2" بجميع دور العرض السينمائى، بطولة النجوم كريم عبد العزيز ونيللى كريم وهند صبرى، حيث يطرح الفيلم قبل موسم عيد الأضحى بأسبوعين، والعمل يخرجه مروان حامد.

وفى سياق متصل، انتهى الفريق الألمانى من أجراء أعمال الجرافيكس للفيلم، كذلك انتهى المؤلف الموسيقى هشام نزيه من وضع الموسيقى التصويرية للعمل، ليصبح جاهزا للعرض مباشرة، إذ ترسل الشركة المنتجة النسخة النهائية لدور العرض خلال الأسبوع المقبل، وتجريبها قبل عرض الفيلم فى السينمات .

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أحداث "الفيل الأزرق 2" تبدأ بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء د. يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقي هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق في محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التي تواجهه.

يذكرأن الجزء الثانى من "الفيل الأزرق" يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم، وتنضم لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، كما يظهر الفنان إياد نصار كضيف شرف ويجسد شخصية مهمة فى الأحداث، الفيلم من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز".