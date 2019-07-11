شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب هزيمة المنتخب ورسائل سرية من تامر حسنى ومحمد رمضان لكرارة بـ"مع صحصاح" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتناول برنامج "مع صحصاح"، العديد من الأخبار الهامة والشائكة فى حلقة اليوم الخميس، حيث يكشف أسرار وكواليس جديدة تسببت فى خسارة المنتخب المصرى وخروجه من دور الـ 16 أمام جنوب أفريقيا.
وتكشف الحلقة أيضا رسائل خفية من النجمين تامر حسنى ومحمد رمضان للنجم أمير كرارة بعد تصدر فيلمه "كازابلانكا"، لأعلى إيرادات بتاريخ السينما المصرية، وتتطرق الحلقة أيضا لكواليس أزمة متوقعة بين النجم خالد سليم والفنانة درة بسبب مسلسل "بلا دليل".
برنامج "مع صحصاح"، إعداد وتقديم عمرو صحصاح، تصوير محمد نبيل، مونتاج نانيس هيكل، وإخراج وإشراف عام شادى أبو الحسن.
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