شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ساندت حنان مطاوع منتخبى الجزائر وتونس فى ربع نهائى كأس أفريقيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعمت الفنانة حنان مطاوع، منتخبى تونس والجزائر فى ربع نهائى بطولة كأس أمم أفريقيا التى تقام على أرض مصر، بنشرها صورة تجمع أعلام الدولتين وعلقت عليها، " يارب كل التوفيق لأخواتنا تونس والجزائر في كأس الأمم الأفريقية".





ويلتقى منتخب الجزائر فى السادسة مساء اليوم مع كوت ديفوار ضمن منافسات دور الـ8 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، فيما يلتقى منتخب تونس أمام منتخب مدغشقر فى تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم.

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وتقام البطولة الأفريقية بمصر بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة فى تاريخ البطولة، وتقام المباريات على 6 ملاعب هى استاد القاهرة، الدفاع الجوى، الإسكندرية، الإسماعيلية، السلام، والسويس.

يذكر أن حنان شاركت فى شهر رمضان الماضى بمسلسل "لمس أكتاف" من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى، بطولة ياسر جلال، فتحى عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصى، كرم جابر، كارولين خليل، سمر مرسى، محمد عز، خالد كمال، عمرو صحصاح، هبة عبد الغنى، وشريف دسوقى ومن إنتاج سينرجى.