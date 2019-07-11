شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم حلا شيحة فى مهرجان بياف عن دورها فى "زلزال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة حلا شيحة عن سعادتها بتكريمها فى مهرجان بياف فى لبنان عن دور "صافية" فى مسلسل "زلزال"، ويقام الحفل غد الجمعة، وكتبت حلا، عبر حسابها على "إنستجرام" قائلة: "تكريم خاص من مهرجان بياف عن دورى فى مسلسل "زلزال".

وشاركت حلا شيحة، فى مسلسل "زلزال" بطولة محمد رمضان وعرض فى شهر رمضان الماضى، تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر وإنتاج شركة سينرجى، وشارك فى بطولته حلا شيحة، ماجد المصرى، هنادى مهنى، منى عبد الغنى، أحمد صيام، محمود حجازى، حسام داغر، تامر ضيائى، محمد سليمان، يوسف عثمان، مصطفى منصور، لمياء كرم.

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حلا شيحة