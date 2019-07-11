مروان خوري ينعي والدته

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""الخليج 365"" من بيروت: قدّم الفنان اللبناني مراون خوري اعتذاره الشديد لكل المحبين خاصاً الذين حجزوا لحفلة الجمعة 12 يوليو التي كانت مقررة في مغدوشة لعدم تمكنه من إحيائه واعداً بتأجيله لموعدٍ آخر يُعلَن عنه في حينه لأسباب صحية عائلية قاهرة. ذلك قبل إعلان وفاة والدته صبيحة اليوم بعد معاناتها الصحية لفترةٍ طويلة. حيث عاد ونشر النعوة عبر صفحاته على مواقع التواصل آسفاً لرحيلها.

وبادر النجوم لمواساته بتغريداتٍ متفرقة، وكان أولهم إليسا ومنى ابو حمزة، رامي عياش، نيشان، سالم الهندي، أنغام، جان ماري رياشي، وغيرهم من المشاهير الذين علقوا مقدمين واجب العزاء على صورة النعوة عبر حسابه على "تويتر":