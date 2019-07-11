إليسا تُشيد برئيس تيار المردة اللبناني

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""الخليج 365"" من بيروت: التقت الفنانة اللبنانية إليسا رئيس تيار المردة اللبناني سليمان فرنجية في دارته في بنشعي شمال لبنان، ونشرت صورة تجمعها به عبر حسابها الخاص على "تويتر". وأشارت في تعليقها المرفق أنها تلتقي مع فرنجية وزوجته السيدة ريما على حب الأرض والوطن والثبات على المواقف، وكتبت:
"تشرفت اليوم بزيارة بنشعي وباستقبال حار وكريم من رئيس تيار المردة سليمان فرنجية وزوجتو ريما. بجتمع أنا وهني على حب الأرض والوطن، وعلى الثبات بالموقف يللي بحترمو عليه. شكرا لدعوتكن ولطفكن ومحبتكن".
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