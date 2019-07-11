شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهن الموسيقية تغلق باب الترشح وتفتح باب التنازلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت نقابة المهن الموسيقية باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة ومنصب النقيب بعد الحصول على موافقة هيئة قضايا الدولة على الإشراف على كل ما يخص العملية الانتخابية وفقا لنصوص القانون.

وتقدم نقيب الموسيقيين الفنان هانى شاكر النقيب الحالى والفنان مصطفى كامل بأوراقهم على مقعد نقيب الموسيقيين.

كما تقدم للمنافسة على عضوية مجلس إدارة النقابة 46 عضو وهم: "مصطفى حلمى إبراهيم، حسن فكرى عبد الله، داود محمد سمير جميعي، على عبد الحليم على عبد السلام، سيد جودة أحمد مبارك، عاطف إمام فهمي، محسن سيد أحمد مرسي، محمود خالد محمود صقر، عاصم أحمد إبراهيم المنياوي، محمد فاروق الشافعي، محمد عبد الله أحمد محمد، وليد أحمد عبد الغفار علام، محمد حسن عواد، أحمد العيسوى ولد أبو مسلم، عمرو كامل محمد كامل شيحة، خالد عبد الله فرج عبد الحليم، حلمى محمد على عبد الباقي، مصطفى محمد السيد خليل الجندي، زينهم محمد مصطفي، رضا رجب حسنين، سيد السمان محمد أنور، مصطفى عبد الله مصطفى داغر، عادل محمد مصطفي، أسرار كمال محمد بشير، محمد السعيد عمر الخولي، خالد عبد المنعم طه، أيمن أمين عبد اللطيف، عدلى ياقوت حسن نور الدين، محمد صبحى على السيد، أيمن محمد سمير سالم، علاء سيد أحمد سلامة، نادية مصطفى على بيومي، منصور محمد كمال بيومي، محمد السيد محمد طنطاوي، أحمد محمد محمد أبو المجد، وفا حسين وفا علي، محمود عبد الفتاح محمد الطيب، محمد أبو اليزيد الغنيمي، أشرف عبد الحميد أحمد السعداوي، شريف على حمدي، أحمد رمضان أحمد شعبان، خالد محمد بيومى السيد، منال إسماعيل الغرباوي، عبد الحكيم عبد الغنى محمود أحمد، جميل محمد الشرقاوي، هشام زكى بلح".

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واستمر تلقى استمارات المشاركة على منصب النقيب حتى يوم 10 يوليو، ومن المقرر أن يتم فتح باب التنازلات والتراجع عن الترشيح خلال الفترة من 13 إلى 15 يوليو، أما باب الطعون فيبدأ فى الفترة من 16 إلى 18 يوليو، وسيتم إعلان الأسماء النهائية لخوض الانتخابات يوم السبت 20 يوليو، تمهيدًا لإجراء الانتخابات يوم الثلاثاء 30 يوليو، والإعادة يوم الثلاثاء 6 أغسطس.