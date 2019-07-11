شكرا لقرائتكم خبر عن قبل حفله بالسعودية غدا.. محمد حماقى يواصل بروفاته على مسرح "درة العروس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل صباح اليوم النجم محمد حماقى إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية لإحياء حفل غنائى جماهيرى على مسرح "درة العروس" ، والذى يعد حفله الثالث على التوالى على الأراضى السعودية، حيث يجرى حماقى خلال ساعات البروفة النهائية والأخيرة قبل الحفل، المقرر إقامته غدا الجمعة بصحبة فرقته الموسيقية.

ومن المقرر أن يقدم حماقي خلال الحفل مجموعة من أغانيه التي تلقى تفاعلًا كبيرا من كل محبيه ومعجبيه ومنها كل عارفة، أحلى حاجة فيكى، من قلبي بغني، من البداية، وغيرها من الأغاني، ويعد هذا الحفل الثالث له بالسعودية، حيث أحيا حفلًا جماهيريًا بمنطقة الدمام، داخل مركز أرض المعارض في الخبر، ومحفل آخر على المسرح الروماني وموسم صيف جدة، بحضور كامل العدد من مختلف الجاليات العربية.

Advertisements

وفى سياق آخر، يستعد حماقى لأغنية جديدة، من كلمات ترك آل الشيخ، والحان عمرو مصطفى، ومن المقرر أن يطرحها خلال شهر اغسطس المقبل على أقصى تقدير .