شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب سهرة عشاء ..شوف كيم كاردشيان وكانى ويست لبسوا إيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان أن تظهر بملابس جلدية شديدة الضيق بينما ظهر كاني ويست زوجها وهو يرتدي نظارة شمس مساء وذلك أثناء توجههما إلى أحد المطاعم الأمريكية الشهيرة في كاليفورنيا.
ويبدو أن كيم كاردشيان لا تتعلم من أخطائها، حيث أفصحت من قبل عن أصعب اللحظات التي التي شعرت فيها بالآلام ، وكان ذلك في حفل " Met Gala " لعام 2019 ، و كان السبب في ذلك هو ارتدائها فستان ضيق من تصميم " Thierry Mugler " إضافة إلى مشد Mister Pearl والذي لم يسمح لها بالجلوس، حيث أكدت أنها حصلت على دروس فى التنفس حتى تتمكن من إرتداء الفستان".
و قالت كيم كاردشيان "لم أشعر أبداً بآلام كهذه في حياتي ، فكان يجب أن أكشف عن عدد من الصور لما حدث لي بعد خلع ملابسي فكانت الآثار تظهر على ظهري وبطني".
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