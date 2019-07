شكرا لقرائتكم خبر عن تايلور سويفت تتصدر قائمة فوربس للأعلى أجرا بقيمة 185 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

اعلنت مجلة فوربس قائمة الـ 100 شخصية الأعلى أجرا في العالم لعام 2019 حيث تصدرت القائمة النجمة العالمية تايلور سويفت بقيمة وصلت إلى 185 مليون دولار، فيما جاءت بالمركز الثاني كايلي جينر شقيقة كيم كاردشيان بقيمة 170 مليون دولار، وفي المركز الثالث جاء كاني ويست مغني الراب وزوج كيم كارديشيان بقيمة وصلت إلى 150 مليون دولار أمريكي.





آخر أعمال تايلور سويفت كان كليب "You Need To Calm Down" والذي طرحته على قناتها الخاصة بموقع الفيديو الشهير "يوتيوب" يوم 17 يونيو الماضي، واستطاع أن يحقق 77 مليون مشاهدة والأغنية هى واحدة من أغنيات الألبوم الجديد لتايلور .

Advertisements

وضم كليب "You Need To Calm Down" عددا كبيرا من أهم وأشهر النجوم العالمين من أبرزهم النجم رايان رينولدز والمذيعة الشهيرة الين ديجينريس.

من جانب آخر ينتظر محبو ومعجبو النجمة العالمية تايلور سويفت إطلاق ألبومها الغنائى الجديد، الذي يحمل اسم ،"Lover" حيث كشفت النجمة الشهيرة أنه قد حدد له 23 أغسطس كموعد لإطلاقه.