شكرا لقرائتكم خبر عن صور وفيديو.. شاهد إيلي فانينج بحفل توزيع جوائز ESPYS 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مسرح مايكروسوفت في لوس انجلوس حفل توزيع جوائز ESPYS لعام 2019، وهي الجائزة المخصصة للرياضيين، وشهد الحفل حضور عدد من نجوم السينما منهم النجمة الشابة إيلي فانينج والتي ظهرت بإطلالة من اللون الفضي واستطاعت أن تخطف الأضواء وعدسات المصورين نحوها بسبب بساطة إطلالتها وجمالها أيضا.

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فى سياق مختلف تنتظر فانينج عرض فيلم " Maleficent: Mistress of Evil " التي تشارك في بطولته مع النجمة العالمية إنجلينا جولي والفيلم الذي يعد متابعة لفيلم " Maleficent " الذي تم إطلاقه في 2014 وحقق نجاح مذهل حول العالم، وشارك إنجلينا جولي في بطولة فيلم " Maleficent: Mistress of Evil " عدد كبير من نجوم هوليوود، و من أبرزهم إيلي فانينج وشويتال اجيوفورو جونو تامبل وتيريزا ماهوني وهاريس ديكنسون وغيرهم.