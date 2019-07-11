شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم لبنان يعزون مراون خورى لوفاة والدته.. ويرد: "شكرا لمواساتكم وتعاطفكم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وجه الفنان مروان خورى، الشكر لكل من عزاه فى وفاة و الدته، قائلا: "إلى كل الذين تقدموا إلى بالعزاء عبر الواتس آب أو تويتر أو أي وسيلة أخرى أتوجه بالشكر الكبير لمواساتكم وتعاطفكم وأعتذر عن الردّ المباشر واسأل الله ان يبعد عنكم الألم والحزن".



بوست مروان خورى

وحرص عدد كبير من نجوم لبنان على تقديم التعازى لمروان خورى لوفاة والدته، و كتب الفنان وليد توفيق، "أحر التعازي للأخ الصديق مروان خوري البقاء لله."



وليد توفيق

وقالت إليسا : "فقدان الأم ما بيتعوّض والخسارة أكيد كبيرة. الله يرحمها وانشالله تكون نفسها بالسما، وأحر التعازي لإلك ولعيلتك على فقدانكن الغالى".



إليسا

ونكتبت كارول سماحة، قائلة: " أحر التعازي لصديقي العزيز مروان خورى.. لا شيء يحل محل الأم، هى الآن في سلام بعد معاناتها الطويلة .. هتكون دائما فى صلواتى أبقى قويا كما أرادت دوما أن تكون الله يرحمها".



كارول سماحة

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أما الفنان نجوى كرم، قالت: " ان شاء لله تكون نفس فى السما وان شاء لله تكون ختمت أحزانك".



نجوى كرم

وقدم الفنان وائل الجسار، التعازى لوائل جسار قائلا: " تغازينا الحارة للصديق والأخ مروان خوري رحمها الله وأسكنها فسيح جناته".



وائل جسار

وكتبت الفنانة أنغام، قائلة: " الله يرحمها ويسكنها الجنه ويصبر قلبك يا مروان قلبي عندك"، أما الإعلامى نيشان، كتب قائلا : "مع غياب الأمّ تقلّ الدّنيا الله يرحمها عزيزى مروان".



بوست أنغام



نيشان

وتوفت والدة الفنان مروان خورى، السيدة نسيما مارون نطانيوس، صباح اليوم الخميس بعد صراع مع المرض و تدهور حالتها الصحية الفترة الماضية.

ويستقبل "مروان" وأسرته العزاء يومي السبت والأحد في دار رعية كنيسة السيدة عشميت، من الساعة الحادية عشر وحتى السابعة مساءً.