شكرا لقرائتكم خبر عن بالمايوه.. إيفا لونغوريا تستمتع فى إسبانيا بصحبة زوجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر النجمة ايفا لونغوريا واحدة من أهم النجمات على مستوى العالم فقد سبق ورشحت من قبل لجائزة الجولدن جلوب كأحسن ممثلة، .. كما صنفت كأعلى النجمات أجراً على مستوى العالم وفقاً لمجلة فوربس قبل عامين بسبب جماهيريتها العريضة حول العالم وأعمالها الدرامية الناجحة.

ايفا ورغم نجاحاتها الفنية إلا أنها دوماً ما تركز أيضاً على الاستمتاع بوقتها بصحبة عائلتها وتحديداً زوجها خوسيه باستون وطفلهما مثلما ظهر خلال صورهم الأخيرة أثناء وجودهما فى اسبانيا الذى يستمتع فيها كلاً منهما حالياً ويحاولا الحصول على أكبر قسط من الراحة والاستجمام.

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ايفا