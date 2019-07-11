خاص- منير معجب بمنتخب الجزائر.. ولهذا السبب لن يسافر لتشجيعه أمام كوت ديفوار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أخبارًا عن سفر الفنان محمد منير إلى السويس لدعم منتخب الجزائر وتشجيعه بالملعب خلال المباراة التي يخوضها أمام منتخب كوت ديفوار.

وكشف محمود أبو يزيد مدير أعمال النجم محمد منير في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "منير معجب بالفعل بالمنتخب الجزائري، وفكر بجدية في السفر لتشجيعه ومؤازرته كفريق عربي شقيق، ولكن مع ارتفاع درجة الحرارة الشديدة اضطر لتأجيل الفكرة"

وأضاف حرص منير على مؤازرة المنتخب الجزائري، عن قناعة بأن البطولة فرصة لإذابة أي رواسب قديمة بين جمهور الكرة المصري والجزائري، وإن الفن والرياضة قادران على زيادة الروابط الإنسانية".

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منير سعى بقوة خلال مشواره الفني إلى تقديم الأغنية الجزائرية لجمهوره، وكانت البداية عام 1980 عندما قدم بألبومه "وسط الدايرة"، أول أغنية تنتمي لموسيقى الرأي بالتعاون مع الموزع والملحن والمغني الجزائري حميد بارودي، وهي "حكت الأقدار".

وفي عام 2000 كرر منير تجربة تقديم ثاني أغنية جزائرية بألبومه "في عشق البنات"، وغنى بمشاركة بارودي أغنية "سيدي"، وبعدها بخمس سنوات لم يكتف بالرؤية الفنية الجديدة والبصمة التي تميزه عند تقديمه لثالث أغنية جزائرية بل اختارها أيضا عنوانا لألبومه "إمبارح كان عمري عشرين".

وكان محمد منير قد بادر بمشاركة الفنان الجزائري الشاب خالد بالحفل الذي أقيم عام 2009 في القاهرة، للتأكيد على الأخوة بين البلدين ونبذ التعصب الذي اشتعل عقب إحدى المباريات، وشهد الحفل مشاركة النجمين بالغناء معا وحمل أعلام مصر والجزائر.