الليلة.. عرض فيلم "الممر" في السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: يعرض مساء الليلة الخميس 11 يوليو، فيلم "الممر" بدور العرض بالمملكة العربية السعودية. الفيلم حقق نجاحا كبيرا في مصر، والبلدان العربية التي عُرض بها، وتجاوزت الإيرادات الإجمالية للفيلم حاجز الـ 60 مليون جنيه. فيلم "الممر" بطولة أحمد عز، محمد فراج، إياد نصار، أحمد رزق، أحمد صلاح حسني، هند صبري، أحمد فلوكس، ومن إخراج شريف عرفة.

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