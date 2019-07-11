في عيد ميلاد أحمد صلاح حسني.. سر أكلة الجمبري وعلاقته بـ"كرارة وعمرو دياب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

يحتفل الفنان أحمد صلاح حسني بعيد ميلاده الـ40، اليوم الخميس، إذ ولد في 11 يوليو 1979.

ونستعرض في السطور التالية أبرز المعلومات عن أحمد صلاح حسني..

- بدأ حياته لاعب كرة في النادي الأهلي، ولعب للمنتخب المصري، ثم احترف في بعض الأندية الأوروبية والأسيوية.

- عاد إلى الأهلي بعد الاحتراف واعتزل عام 2008.

- عقب اعتزاله اتجه للتلحين، وكان يمارسه قبل الاعتزال بشكل غير احترافي.

- تعاون مع كبار المطربين منهم عمرو دياب ومحمد حماقي وشيرين وأصالة.

- اتجه للتمثيل في عام 2012 من خلال مسلسل شربات لوز مع يسرا؛ لأنها كانت عشقه الأول، حسب وصفه.

- وواصل بعد ذلك عمله في التمثيل ومنها مسلسلات السيدة الأولى وحواري بوخارست و"كلبش 2" وفيلم "الخلية"، وكان آخر أعماله مسلسلا حكايتي ولآخر نفس في رمضان الماضي.

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- تزوج الفنان أمير كرارة من شقيقته.

- قال إن علاقته بحسام حبيب بدأت منذ الصغر، وفي أثناء الإعداد لألبوم حسام حبيب، لحن له أغنيتي "احترت معاك وغالي"، مشيرا إلى أنه كتب عليها اسم "حسام حبيب" بالاتفاق".

- قال إن التلحين لا يحتاج دراسة ولكنه موهبة، ولم يكتب اسمه في البداية خوفا من أن يتهمه البعض بأنه يفعل كل شيء.

- لحن تتري مسلسلي تحت الأرض وعلى كف عفريت.

- حكى أنه تسبب في إحدى المرات في غضب الكابتن محمود الجوهري، المدير الفني للمنتخب الوطني وقتها؛ لأنه كان يحرمه هو وإبراهيم سعيد وميدو من أكل النشويات، خوفا من زيادة الوزن، وفي أحد الأيام في الفندق كانوا جائعين، وطرق الباب بالخطأ فرد أمن لتوصيل وجبة جمبري لعروسين، فأخبره صلاح حسني بأن هذه غرفتهما، وأكل الثلاثي الوجبة، وعلم الجوهري بالأمر، وتوجه لغرفتهم ووبوخهم.

- رد حسام حبيب على تصريحات حسني المتكررة بشأن عدم كتابة اسمه على الألحان، أنهما أغنيتان فقط هما "شفت بعينيا، واحترت"، مؤكدا أنه كان صاحب القرار بعدم كتابة اسمه، وتصريحه الآن ربما لندمه، ولكن لا أظن أن يريد لومي على ذلك.