والد كاميرون بويس يكشف عن آخر صورة للممثل الشاب قبل وفاته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

كشف والد الفنان الأمريكي الراحل كاميرون بويس، عن آخر صورة التقطت لابنه، قبل ساعات من وفاته المفاجئة.

وسبب رحيل كاميرون المفاجئ صدمة كبيرة، إذ يبلغ من العمر 20 عاما، فما أشارت عائلته أن نجلها توفي خلال نومه بسبب الصراع، الذي كان يعاني منه.

Advertisements

وبدأ كاميرون بويس العمل منذ أن كان طفلا، وقديم العديد من الأعمال منها فيلم Judy Moody and the Not Bummer Summer، الذي منحه جائزة Young Artist Awards.

وتوفي الممثل الشاب يوم الأحد الماضي، وفي اليوم التالي جرى تشريح الجثة للوقوف على أسباب الوفاة.