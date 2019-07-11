أعضاء اللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح المصري يتنازلون عن أجورهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تنازل أعضاء اللجنة العليا بالمهرجان القومي للمسرح المصري، عن أجورهم دعما لجوائز المهرجان والتي زادت في هذه الدورة ثلاثة أضعاف.

الدورة الثانية عشر التي يرأسها الفنان الكبير أحمد عبدالعزيز، تضم في لجنتها العليا خبرات مختلفة وتخصصات متنوعة من المسرحيين المصريين من أجيال مختلفة.

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في مجال الناقد، تضم اللجنة الناقد محمد بهجت، والناقدة رنا عبدالقوي، ومن الفنانين اختار الفنان أحمد عبد العزيز الفنانة عزة لبيب، والفنانة فاطمة محمد علي، كما ضمت اللجنة أيضا المخرج أحمد السيد، والمنتج الفنان هشام سليمان.

وبالإضافة لهؤلاء الأعضاء الذين تم اختيارهم وصدقت وزيرة الثقافة على قرار تشكيلهم، هناك أعضاء بمناصبهم وهم المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، والدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والفنان إسماعيل مختار رئيس الإدارة المركزية للبيت الفني للمسرح.

كذلك الدكتور هيثم الحاج علي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور أحمد عواض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان القدير ياسر صادق رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح.